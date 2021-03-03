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    Президент Кыргызстана вручил орден «Достык» единственному манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанову

    3 Марта 2021, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Нур-Султане вручил единственному манасчи в Казахстане Алимжанову Баянгали Токановичу государственную награду – орден «Достык».

    В церемонии награждения приняла участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

    Согласно Указу Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова за большой вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» в Республике Казахстан, а также в укрепление культурного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан орденом «Достык» наградили Алимжанова Баянгали Токановича - заслуженного деятеля Казахстана, писателя, драматурга, акына-импровизатора и манасчи.

    «Мне выразили огромное уважение, оценили мой труд. Хочу выразить благодарность за вручение такого значимого ордена. Я благодарен кыргызскому народу. Я люблю эпосы кыргызов также, как люблю казахские эпосы», - сказал манасчи Баянгали Алимжанов.

    Баянгали Токанович Алимжанов - советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, жыршы-жырау, сатирик, критик, литературовед, режиссёр, сценарист, киноактёр, журналист, кинодокументалист, телеведущий, переводчик, детский поэт и детский писатель. Автор более 50 книг. Произведение многогранно талантливого казахстанца получило признание в Великобритании, и было опубликовано известным британским издательством Hertfordshire Press. Баянгали Алимжанов - феноменальный поэт, писатель, драматург, носитель древней традиции номадов – импровизатор, сказитель, единственный в мире манасчи из «некыргызов», критик, сатирик, кинорежиссер и актер, детский писатель и детский поэт.

    Напомним, вчера Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Культура Минкультуры Кыргызстан Лица Казахстана
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