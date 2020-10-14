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    Президент Кыргызстана уйдет в отставку после парламентских выборов - пресс-секретарь

    14 Октября 2020, 22:20

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь президента Кыргызской Республики Толгонай Стамалиева рассказала о том, что обсуждалось в ходе переговоров президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Так, по ее словам, сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьер-министра страны.

    «На встрече премьер-министр озвучил свое требование – президент должен уйти в отставку сегодня вечером. Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», - сообщила Т. Стамалиева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
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