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    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию

    5 Мая 2021, 11:43

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию. Церемония подписания проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    Также Глава государства подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».

    Отметим, что референдум по новой Конституции прошел 11 апреля 2021 года.

    В результате «за» новую Конституцию проголосовало более 79% из числа граждан, участвовавших в выборах.

    Согласной новому Основному закону в Кыргызстане изменилась форма правления из парламентской в президентскую.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кыргызстан Политические реформы Конституция
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