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    19:00, 21 Август 2023 | GMT +6

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, казахстанцы Самат Смаков и Андрей Карпович сыграют против легенд «Барселоны»

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    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сыграет против легенд испанского клуба «Барселоны» в товарищеском матче в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Глава Кыргызстана будет выступать за «Легенд Азии». Матч состоится 30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало в 20:00.

    В составе «Легенд Азии» сыграют и казахстанские футболисты - центральный защитник Самат Смаков и полузащитник Андрей Карпович.

    Напомним, что звезды «Барселоны» проведут в Кыргызстане три дня, с 28 по 30 августа. Они примут участие в церемонии официального открытия академии испанского клуба в Джалал-Абаде, а также сыграют товарищеский матч в Бишкеке.


    Теги:
    КАБАР Спорт Футбол Кыргызстан
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