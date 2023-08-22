Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, казахстанцы Самат Смаков и Андрей Карпович сыграют против легенд «Барселоны»

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сыграет против легенд испанского клуба «Барселоны» в товарищеском матче в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Глава Кыргызстана будет выступать за «Легенд Азии». Матч состоится 30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало в 20:00.

В составе «Легенд Азии» сыграют и казахстанские футболисты - центральный защитник Самат Смаков и полузащитник Андрей Карпович.

Напомним, что звезды «Барселоны» проведут в Кыргызстане три дня, с 28 по 30 августа. Они примут участие в церемонии официального открытия академии испанского клуба в Джалал-Абаде, а также сыграют товарищеский матч в Бишкеке.