Президент Кыргызстана, руководство парламентов Венгрии и Турции поздравили Тюркскую академию с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана, первый Президент Монголии, заместитель председателя Государственного собрания Венгрии, спикер Великого национального собрания Турции поздравили Международную Тюркскую академию с 10-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравление президенту Международной Тюркской академии Дархану Кыдырали в честь 10-летнего юбилея научного центра.

«Искренне поздравляю с 10-летним юбилеем Международной Тюркской академии. За короткое время Тюркская академия провела наиболее важные международные научные мероприятия, опубликовала научные публикации в различных областях тюркологии, внесла вклад в укрепление духовной интеграции между тюркскими государствами. Академия стала авторитетным научным центром среди тюркских стран», - отметил Президент Кыргызстана, пожелав успехов в работе организации.

В свою очередь, первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат в своем поздравлении в адрес главы академии отметил: «Надеюсь, что в дальнейшем при Вашей поддержке темпы совместных исследований ученых наших стран будут наращиваться. Желаю успехов в исследовании общего историко-культурного наследия на территории совместных государств», - подчеркнул первый президент Монголии.

Вице-президент венгерского Парламента, известный поэт Шандор Лежак также направил поздравительное письмо президенту академии.

«Тюркская академия сегодня играет ведущую роль в сохранении тюркской культуры и традиций, развитии тюркологии во всем мире. Это очень важный результат, показывающий жизнеспособность идеи структуры. Особенно рад, что организация сотрудничает с академией Венгрии. Желаю Международной Тюркской академии новых успехов в сохранении и развитии тюркской цивилизации», - пожелал Шандор Лежак.

Академию с юбилеем поздравил и спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

«Хочу отметить, что уникальный научный центр, созданный совместной инициативой наших дружественных и братских стран, уверенно шагает по пути к достижению целей, намеченных в изучении общей истории и культуры и пропаганде мира. Академия не только занимается изучением истории и культуры, языка и литературы тюркского мира, но и становится центром, координирующим работы по конкретизации и изданию научных и исторических данных», - подчеркнул Мустафа Шентоп, пожелав успехов в работе Международной Тюркской академии.

Ранее сообщалось, что сегодня исполняется 10 лет со дня открытия Международной Тюркской академии (International Turkic Academy – Twesco). Академия была создана по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Свое предложение о создании научного центра для исследования тюркского мира Елбасы озвучил на прошедшем 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевань IX саммите глав тюркоязычных государств.

Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев и Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль. На основании этого Соглашения 23 августа 2012 года в Бишкеке было подписано Соглашение о создании Тюркской академии, ратифицированное Казахстаном в октябре 2014 года, в статье 1 которого говорилось: «Стороны создают Тюркскую академию в форме международной организации под эгидой Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств (далее именуемый Тюркский Совет)».



