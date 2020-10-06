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    Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны

    6 Октября 2020, 08:55

    БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента КР Толгонай Стамалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране. С учетом сложившейся ситуации Глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов. К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия Президента Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан. Сейчас он находится в Бишкеке.

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    Кыргызстан
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