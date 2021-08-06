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    Президент Кыргызстана предложил улучшить взаимодействие стран ЦА в борьбе с COVID-19

    6 Августа 2021, 15:32

    ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия стран Центральной Азии в борьбе с коронавирусной инфекцией, выступая на Консультативной встрече глав государств ЦА в городе Туркменбаши, Туркменистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «КАБАР».

    Садыр Жапаров отметил, что немаловажным аспектом работы по борьбе с пандемией стало укрепление и расширение международного взаимодействия по реагированию на пандемию, прежде всего со странами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

    В этой связи Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия, требующих особого внимания, в частности, это вопросы вакцинации.

    «Кыргызская сторона поддерживает инициативу соседних стран о создании центров традиционной медицины, а также развивать дальнейшее научно-практическое сотрудничество между системами здравоохранения, в том числе и в области цифровизации медицины, телемедицины, строительства лабораторий, подготовки кадров и обмена информацией с тем, чтобы общими усилиями создать высокоэффективную и мощную систему общественного здравоохранения. Также необходимо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов вакцинации COVID-19», - сказал президент.

    Президент Кыргызстана также отметил готовность кыргызской стороны к проведению следующей консультативной встречи в 2022 году в Кыргызской Республике.

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    Центральная Азия Кыргызстан Коронавирус в мире Сотрудничество Мировые новости
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