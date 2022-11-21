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    Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

    21 Ноября 2022, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров тепло поздравил Президента РК Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

    В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахстанско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

    Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.


    Фото: akorda.kz
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