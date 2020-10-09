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    Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра

    9 Октября 2020, 13:32

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    «Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции КР, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона КР «О Правительстве КР» принята отставка премьер-министра КР Кубатбека Боронова», - говорится в сообщении.

    Правительство КР также считается ушедшим в отставку.

    В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства КР соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства КР.

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    Автор:

    Кыргызстан
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