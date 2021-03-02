Президент Кыргызстана поблагодарил руководство и народ Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики поблагодарил руководство и народ Казахстана за содействие и готовность оказать поддержку и посильную помощь в борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

«Сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризирует взаимоотношения между нашими государствами. На встрече в узком формате мы с Касым-Жомартом Кемелевичем затронули ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия наших стран в рамках региональных и международных организаций. Хочу заявить, что между нашими странами нет никаких политических противоречий», – сказал Садыр Жапаров.

Стороны договорились о необходимости всестороннего расширения деловых связей, развития инвестиционного взаимодействия, совместного использования транспортно-транзитного потенциала двух стран, а также о реализации совместных проектов в сфере цифровизации.

Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе. Главы двух государств сделали Совместное заявление.



