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    Президент Кыргызстана поблагодарил руководство и народ Казахстана

    2 Марта 2021, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики поблагодарил руководство и народ Казахстана за содействие и готовность оказать поддержку и посильную помощь в борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризирует взаимоотношения между нашими государствами. На встрече в узком формате мы с Касым-Жомартом Кемелевичем затронули ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия наших стран в рамках региональных и международных организаций. Хочу заявить, что между нашими странами нет никаких политических противоречий», – сказал Садыр Жапаров.

    Стороны договорились о необходимости всестороннего расширения деловых связей, развития инвестиционного взаимодействия, совместного использования транспортно-транзитного потенциала двух стран, а также о реализации совместных проектов в сфере цифровизации.

    Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Кыргызстан
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