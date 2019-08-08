Президент Кыргызстана: Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – «Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки», заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на внеочередном заседании парламента. Об этом передает агентство «Кабар».

По его словам, будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране.

«Несмотря на то, что с Атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами», - подчеркнул президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства особо отметил, что были приняты меры для недопущения обострения ситуации и были применены резиновые пули.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — сказал Жээнбеков.

Между тем, сотрудники спецназа, которые были взяты в заложники во время вчерашнего штурма дома Атамбаева, отпущены. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Мыктыбек Абдылдаев.