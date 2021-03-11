Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Президент Кыргызской Республики прибыл в Ташкент

    11 Марта 2021, 16:23

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня прибыл в Узбекистан с государственным визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В международном аэропорту имени Ислама Каримова высокопоставленного гостя встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

    Ожидается, что сегодня в резиденции Куксарой в ходе переговоров на высшем уровне будет рассмотрен весь спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

    В повестку дня встречи лидеров Кыргызстана и Узбекистана включены актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов.

    В ходе переговоров на высшем уровне также планируется обсуждение вопросов реализации совместных программ в сферах культуры, здравоохранения, образования и туризма.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как выглядит Сиань – древний город, где пройдет Саммит «Центральная Азия - Китай». Фоторепортаж
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров