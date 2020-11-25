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    Президент: Кризис – возможность проведения системных реформ для построения новой экономической модели

    25 Ноября 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о третьем приоритете предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Устойчивое развитие экономики регионов. Очевидно, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Хотя Казахстан также будет находиться под большим давлением, тем не менее, кризис – это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели. Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие политики приходят к выводу, что в условиях глобального кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории человечества, роль государства в управлении экономическими процессами объективно возрастает, или, во всяком случае, так должно происходить», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

    По словам Президента, главная задача правительств – обеспечить достойное качество жизни граждан своих государств.

    «Наше Правительство стремится достичь этой феноменальной цели. Фокус усилий будет направлен на достижение роста экономики в основном за счет: жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами. Такая стратегия предполагает строгий контроль за расходами бюджета, отмену неэффективных льгот и субсидий, сохранение низкой инфляции, свободного курса тенге. В фискальной сфере будут оптимизированы бюджетные расходы, сокращен ненефтяной дефицит, обеспечено справедливое распределение национального богатства», - отметил Глава государства.

    «Денежно-кредитная политика будет осуществляться, исходя из общенациональных социально-экономических приоритетов. В результате - ненефтяной дефицит бюджета к 2025 году, по расчётам Правительства, составит 6%, а общий дефицит не более – 3%. В течение трех лет инфляция будет снижена до 4%, возможно, даже ниже этого показателя. Активная индустриализация приведет к увеличению объема производства в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза», - заключил Президент.

    Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Экономика Выборы Выборы-2021
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