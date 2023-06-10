Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Президент Колумбии Густаво Петро в пятницу сообщил об обнаружении живыми детей, числившихся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.