Президент Казахстана за три недели провел встречи с руководителями тремя стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за последние три недели провел встречи с руководителями 3 больших стран мира. Об этом написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Так, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил КНР, где провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода».

В своем выступлении Глава государства назвал ООН универсальной и уникальной организацией, которая защищает интересы всего человечества и подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша признать общим достоянием и не оставлять без внимания судьбы каждого человека и государства.

Президент РК также провел ряд встреч, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.





Сегодня в Сочи Касым-Жомарт Токаев встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».