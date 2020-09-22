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    Президент Казахстана выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН

    22 Сентября 2020, 20:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана выступит на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «Центральным событием участия Касым-Жомарта Токаева в юбилейном мероприятии всемирной организации станет его выступление на Общеполитических дебатах 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление Главы государства запланировано на 23 сентября, ориентировочно после 19:45 по времени Нур-Султана в формате видеоконференции», - сообщил Берик Уали в Facebook .

    Ожидается, что в выступлении Президента будут изложены подходы к решению актуальных проблем и вызовов современного мира, в том числе связанных с пандемией коронавируса, восстановлением глобального экономического роста, противодействием терроризму, ядерным разоружением и нераспространением, изменением климата. Касым-Жомарт Токаев также акцентирует внимание на усилении роли ООН в деле укрепления международного сотрудничества и доверия.

    «Кроме того, Глава государства уделит внимание вопросам реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, региональной кооперации в Центральной Азии, а также приверженности развитию «Зеленой экономики». Также Касым-Жомарт Токаев остановится на вопросах внутренней политики нашей страны, в частности реализации Концепции «Слышащего государства». Президент Казахстана также выступит с рядом международных инициатив, одна из которых будет направлена на признание заслуг волонтеров по всему миру», - проинформировал Берик Уали.

    Прямую трансляцию выступления Главы государства можно будет посмотреть на сайте ООН и на странице в Facebook.

    Напомним, 21 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана
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