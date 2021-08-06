Президент Казахстана выступил на встрече глав государств Центральной Азии

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил символичность встречи, которая проходит в год 30-летия Независимости стран Центральной Азии. За это время они достигли большого прогресса в деле государственного строительства, добились значительных успехов в социально-экономическом развитии, возродили духовно-культурное наследие.

– С первых дней Независимости мы идем рука об руку, искренне радуясь достижениям и поддерживая друг друга в сложные моменты. И это естественно. Нас объединяет многовековая история, ментальная близость, общие обычаи и традиции. Мощный импульс региональной кооперации придает формат Консультативных встреч лидеров стран региона. По итогам прошедших в Нур-Султане и Ташкенте саммитов процессы нашего сближения приобрели устойчивый, последовательный и, что важно, необратимый характер. Ключевую роль в региональном сотрудничестве, несомненно, играет интенсивный доверительный диалог на высшем уровне, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана высоко оценил укрепление экономических связей между государствами: рост количества совместных предприятий, реализацию крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах.

– Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние пять лет увеличился в полтора раза, составив 4,6 миллиарда долларов. Как показывает практика, системный диалог и скоординированные действия – это наиболее эффективный и, по сути, безальтернативный механизм решения общих проблем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня мир переживает непростой период. Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане. Ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это требует от стран региона совместных шагов для обеспечения устойчивого развития Центральной Азии на новом этапе.

– Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Мы предлагаем объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии. Эта новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществлять скоординированные поставки наших товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран. Она также позволит насытить собственные рынки сельхозпродукцией в период межсезонья, – заявил Глава государства.

В качестве успешного примера сотрудничества Президент привел создание Казахстаном и Узбекистаном на общей границе Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия». Он призвал своих коллег объединить усилия по привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики.

Касым-Жомарт Токаев назвал перевод национальных экономик на инновационно-цифровую платформу безальтернативным путем развития, а также сообщил, что Казахстан активно реализует проекты по цифровизации промышленности, энергетики, транспорта, социальной сферы, а также развитию «умных» городов.

По его мнению, государства региона выступают в роли связующего моста между Азией и Европой. И в этом направлении Казахстан последовательно развивает транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного коридора. Кроме того, укрепляется потенциал казахстанского участка трансконтинентального маршрута «Китай – Европа – Китай».

– До 2025 года будут построены вторые пути и полностью электрифицирован железнодорожный участок «Достык – Мойынты». В результате пропускная способность данного направления возрастет в пять раз. Сумма вложений в проект составит более 2 миллиардов долларов. Большие возможности предоставляет и действующая железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран». Для наших государств это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития Южного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали. К примеру, запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» сократит сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Перспективным также считаем проект строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», открывающий доступ на рынки Южной Азии. Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана, – отметил Глава государства.

За последние три года поток контейнеров по транскаспийским маршрутам вырос более чем в 13 раз. На базе порта Актау Казахстан планирует создать «контейнерный хаб» с привлечением ведущих мировых операторов (Cosco, Maersk, CMA CGM и др.). Страна открыта для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных коммуникаций внутри региона.

– В стадии активной проработки находятся новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, речь идет о высокоскоростной железной дороге «Туркестан – Шымкент – Ташкент» (стоимость проекта около 700 млн долларов). Ранее мы завершили прокладку автодороги «Бейнеу – Акжигит», которая открыла узбекским партнерам короткий путь к портам Курык и Актау. Значительный потенциал имеет автомагистраль «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». Она позволит увеличить пассажиро- и грузопоток с Туркменистаном. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП всех стран на 15 %. Это колоссальный резерв, поэтому нам необходимо общими усилиями повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства считает, что для Центральной Азии одними из узловых вопросов являются обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона.

– Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние два года в вегетационный период объемы поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а в Малое Аральское море – более чем на 60 %. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику. Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств. Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено в выступлении, в условиях испытаний, вызванных пандемией коронавируса, наши народы проявили единство и взаимовыручку.

– Казахстан в духе дружбы и солидарности оказывал и будет оказывать максимально возможное содействие братским народам и государствам. Готовы делиться накопленным опытом и научно-исследовательскими наработками. Поддерживаем предложение Президента Туркменистана о создании центра вирусологии и эпидемиологии. Действительно, нужно укреплять научное сотрудничество в этой важной сфере. На днях казахская вакцина была направлена в Кыргызстан. Налажено также производство российской вакцины «Спутник-V», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что насущными остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность.

– Крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужную конкуренцию друг с другом. В этом плане особую важность приобретает скорейшее подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Мы приветствуем готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам, – подчеркнул Президент Казахстана.

Решающую роль в дальнейшем сближении братских народов играет культурно-гуманитарное взаимодействие. Глава государства высказался за сохранение и укрепление родственных уз, постоянное наполнение культурно-гуманитарной повестки новым содержанием. Казахстан также поддерживает расширение взаимодействия в области образования.

– Отдельного внимания требует развитие контактов между молодежью наших стран. Именно она будет играть важную роль в сохранении наших глубоких исторических связей. Считаем важным расширять обмен студентами и всемерно поддерживать их стремление к передовым знаниям, увеличить квоты для обучения граждан Центральной Азии в передовых высших учебных заведениях Казахстана, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано далее, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением к углублению многогранного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех государств и народов региона.

– Наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион. Уверен, в духе дружбы, добрососедства и взаимного доверия мы сможем с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели, – подытожил свою речь Глава государства.

На Консультативной встрече также выступили Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.

По итогам встречи было принято Совместное заявление.