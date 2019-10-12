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    Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова

    12 Октября 2019, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

    «Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели», - говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни,

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Освоение космоса Байконур Память
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