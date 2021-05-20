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    Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким выдающегося ученого Аманжола Кошанова

    20 Мая 2021, 01:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора экономических наук, профессора, лауреата Государственной премии Аманжола Кошанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Аманжол Кошанович долгие годы успешно трудился, направляя все свои усилия на развитие отечественной науки. В период перехода к рыночным отношениям он глубоко исследовал эффективные пути реализации фундаментальных реформ. Он внес существенный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ Аманжола Кошановича, который оставил яркий след и огромное научное наследие, своей благородной деятельностью заслужив уважение соотечественников, навсегда сохранится в памяти народа», - говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье видного ученого, академика Национальной академии наук Аманжола Кошанова в связи с его кончиной.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда
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