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    Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Великобритании

    14 Сентября 2021, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с кончиной его матери Шарлотты Джонсон Уолл. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки Вашему Превосходительству и все членам Вашей семьи в связи с этой невосполнимой утратой. Миссис Джонсон Уолл была выдающейся личностью, которая своими великолепными работами внесла значительный вклад в развитие и продвижение современного искусства в Соединенном Королевстве и за его пределами. Уверен, что теплые воспоминания о Вашей дорогой матери будут жить в сердцах и умах всех, кто знал ее», – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Великобритания
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