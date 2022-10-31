Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Индии

31 Октября 2022, 17:13

31 Октября 2022, 17:13

Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что мост через реку Мачху в городе Морби рухнул всего через несколько дней после того, как был открыт после полугодового ремонта. В момент обрушения на нем могли находиться сотни людей.

«На данный момент подтверждено 60 смертей», - сказал член нижней палаты индийского парламента Мохан Кундария.