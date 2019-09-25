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    Президент Казахстана  встретился с Премьером Люксембурга

    25 Сентября 2019, 23:14

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Серию двусторонних встреч Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжила беседа с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетеллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на реализации ряда перспективных проектов.

    Касым-Жомарт Токаев и Ксавье Беттель, в частности, договорились активизировать сотрудничество в сферах космической промышленности, финансовых услуг, в том числе по линии Международного финансового центра «Астана», а также обсудили возможности взаимодействия в области цифровизации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана США
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