Президент Казахстана встретился с председателем Европейской комиссии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения Саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге.
В свою очередь Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Нурсултана Назарбаева в 12-м Саммите Форума «Азия-Европа».
«Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались», - сказал председатель Европейской комиссии.
Стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества Евразийского союза с Европейским Советом.
Кроме того, на полях Саммита Президент Казахстана провел встречи с Председателем Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, премьер-министрами Российской Федерации и Итальянской Республики Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.
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