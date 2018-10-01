Президент Казахстана встретился с председателем Европейской комиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения Саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Нурсултана Назарбаева в 12-м Саммите Форума «Азия-Европа».

«Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались», - сказал председатель Европейской комиссии.





Стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества Евразийского союза с Европейским Советом.

Кроме того, на полях Саммита Президент Казахстана провел встречи с Председателем Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, премьер-министрами Российской Федерации и Итальянской Республики Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.



