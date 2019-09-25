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    Президент Казахстана встретился с Королем Иордании Абдаллой II

    25 Сентября 2019, 01:43

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах. Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Иордания 74-я Генассамблея ООН
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