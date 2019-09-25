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    Президент Казахстана встретился с Генеральным секретарем ООН

    25 Сентября 2019, 06:12

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Сегодня в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    В ходе встречи Глава государства подчеркнул главенствующую роль организации в поддержании международной стабильности и безопасности, предупреждении и урегулировании международных конфликтов. Касым-Жомарт Токаев поддержал активную деятельность Антониу Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям.

    Президент назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН «Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности».

    По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

    В свою очередь Антониу Гутерриш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления Целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

    Генеральный секретарь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за открытие в мае 2019 года здания международных организаций в Алматы, объединившего под одной крышей 16 региональных представительств ООН.

    В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества.

    Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов мировой политики.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана 74-я Генассамблея ООН
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