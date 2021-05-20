Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, расположенному в мемориальном комплексе «Национального согласия и возрождения Таджикистана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По завершении мероприятия во дворце «Навруз» в честь Президента Казахстана от имени Президента Таджикистана был дан официальный прием.





Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.