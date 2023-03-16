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    Президент Казахстана: Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость

    16 Марта 2023, 17:56

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость. Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана подчеркнул, что турецкий народ никогда не сдавался перед трудностями.

    «Напротив, с каждым испытанием становился сильнее. Я абсолютно убежден, что и в этот трудный момент наши турецкие братья под Вашим опытным руководством преодолеют все невзгоды», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Турция Видео Тюркский мир
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