Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. 11 февраля Глава государства в Казани встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики», - сообщил Берик Уали в Facebook .



