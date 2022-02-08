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Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля

8 Февраля 2022 18:06
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Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

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«10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. 11 февраля Глава государства в Казани встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики», - сообщил Берик Уали в Facebook .


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#Президент Казахстана   #Россия   #Татарстан  
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