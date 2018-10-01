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Президент Казахстана совершит официальный визит в Финляндию

10 Октября 2018 15:55 132
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Президент Казахстана совершит официальный визит в Финляндию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих событий с участием Главы государства, передает МИА «Казинформ».

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«16-17 октября состоится официальный визит Президента Казахстана в Финляндскую Республику. В рамках визита запланировано проведение встреч Нурсултана Назарбаева в узком и широком форматах с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, а также форума с представителями деловых кругов Финляндии», - говорится в сообщении.

Кроме того, Глава государства примет участие в работе 12-го Саммита Форума «Азия - Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Королевстве Бельгия, в городе Брюсселе.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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