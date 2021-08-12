Президент Казахстана совершит государственный визит в Республику Корея
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина совершит государственный визит в Республику Корея. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления и подписание межправительственных документов.
Программа визита включает встречи Президента Казахстана с руководителями крупных корейских компаний и видными политическими деятелями. Ожидается подписание ряда коммерческих контрактов по реализации инвестиционных проектов в Казахстане.
Также предусматривается открытие Главой государства Касым-Жомартом Токаевым памятника Абаю в г. Сеуле.
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