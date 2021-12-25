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Президент Казахстана пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
25 Декабря 2021 12:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook сообщил о том, когда Глава государства пройдет ревакцинацию, передает МИА «Казинформ».
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«На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации Президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19.
В соответствии с рекомендациями медиков, Глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из вакцин, доступной для нашего населения», - написал Берик Уали.
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