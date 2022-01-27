Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы обеспечения национальной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства.
Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.
«Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности», – акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.
Глава Совета Безопасности отметил, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.
Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета Безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.
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