РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По линии Генеральной прокуратуры Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.

    По линии МВД Президенту был представлен отчет о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

    Вооруженные силы продолжают оказывать содействие КНБ и МВД в проведении антитеррористической операции. За минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с Пограничной службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. В 25 населенных пунктах продолжается несение службы военнослужащими на 105 блокпостах.

    По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система «Киберщит» функционирует в штатном режиме.

    По итогам совещания Президент отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Алматинская трагедия ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!