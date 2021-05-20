Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В завершение официального визита в Душанбе Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с Президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности использовать механизмы двусторонней межправительственной комиссии и планах по подготовке дополнительных соглашений в свете предстоящего государственного визита Эмомали Рахмона в Казахстан.

Глава государства отметил, что казахская сторона настроена на конструктивную и практическую работу по всем направлениям взаимодействия.

Кохир Расулзода отметил символичность визита Касым-Жомарта Токаева, который проходит в год 30-летней годовщины Независимости двух стран.





Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации достигнутых сегодня главами государств договоренностей с акцентом на дальнейшее наращивание торгово-экономического потенциала и рост инвестиций.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.



