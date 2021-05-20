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    Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой

    20 Мая 2021, 17:42

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В завершение официального визита в Душанбе Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с Президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности использовать механизмы двусторонней межправительственной комиссии и планах по подготовке дополнительных соглашений в свете предстоящего государственного визита Эмомали Рахмона в Казахстан.

    Глава государства отметил, что казахская сторона настроена на конструктивную и практическую работу по всем направлениям взаимодействия.

    Кохир Расулзода отметил символичность визита Касым-Жомарта Токаева, который проходит в год 30-летней годовщины Независимости двух стран.


    Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации достигнутых сегодня главами государств договоренностей с акцентом на дальнейшее наращивание торгово-экономического потенциала и рост инвестиций.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Таджикистан
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