Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев посетил Сенат Французской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания Сената лично встретил Жерар Ларше. Затем Глава государства и Спикер Сената обошли строй Почетного караула.

В ходе встречи Президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил Спикера Сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей Сената Франции.





Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.