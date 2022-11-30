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    Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции

    30 Ноября 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев посетил Сенат Французской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания Сената лично встретил Жерар Ларше. Затем Глава государства и Спикер Сената обошли строй Почетного караула.

    В ходе встречи Президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

    Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил Спикера Сената посетить с визитом Казахстан.

    Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

    В завершение встречи Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей Сената Франции.


    Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

    Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.
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