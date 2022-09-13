Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским Франциском

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Понтифика во дворце Президента. После того как начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский совершили обход Почетного караула. Затем в Восточном зале состоялись двусторонние переговоры.

Приветствуя Главу католической церкви, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд в Казахстан.

«Ваш первый апостольский визит в Казахстан и, в целом, регион Центральной Азии наполняет сердца моих соотечественников, вне зависимости от их вероисповедания, огромной радостью и добрыми пожеланиями. Расцениваю Ваш визит как яркий пример образцового духовного лидерства во имя интересов благоденствия и справедливости. Весьма символично, что историческое паломничество святого Иоанна Павла II в Казахстан прошло в сентябре 2001 года на фоне глубокого шока, объявшего мир после терактов 11 сентября в США», – подчеркнул Глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что приезд Папы Римского проходит на фоне серьезного напряжения на международной арене, негативных тенденций в геополитической ситуации в мире.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пребывание Главы католической церкви в Казахстане и его участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий является очень важным событием. По мнению Президента, именно от Папы Римского могут исходить импульсы, призывающие к миру и взаимопониманию.

В ходе встречи, прошедшей в духе взаимоуважения и доверия, Глава нашего государства и Папа Римский обсудили актуальные вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также обменялись мнениями по насущным вызовам современности.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.





Фото: akorda.kz