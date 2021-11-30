Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана провел встречу с Генеральным директором ВТО

    30 Ноября 2021, 00:01

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития международной торговли.

    Как известно, 26 ноября ВТО выступила с заявлением о переносе 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

    Нгози Оконджо-Ивеала высказала сожаление в связи с вынужденным переносом мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что это было весьма тяжелым решением. Участники встречи рассмотрели возможные новые сроки проведения мероприятия.

    Говоря о важности сотрудничества с ВТО, Президент подчеркнул ключевую роль Организации в восстановлении мировой экономики в условиях пандемии.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил полную поддержку продолжающемуся под руководством Нгози Оконджо-Ивеалы конструктивному диалогу с государствами-членами ВТО, ключевыми международными организациями и фармацевтическими компаниями с целью обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам.

    Собеседники также обсудили запланированный на ноябрь 2022 года выпуск первого Обзора торговой политики Казахстана в ВТО. Президент отметил большую значимость этого события для нашей страны. Он выразил надежду на то, что Казахстану удастся подтвердить приверженность правилам и положениям ВТО, а также обязательствам, взятым при вступлении в эту организацию.

    В завершение Глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу посетить Казахстан с визитом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ВТО Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО