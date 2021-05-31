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    Президент Казахстана провел встречу с Гендиректором ВТО

    31 Мая 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана в формате видеоконференцсвязи провел встречу с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Тепло поздравив Нгози Оконджо-Ивеалу с недавним избранием на пост руководителя ВТО, Глава государства отметил, что тесное сотрудничество с Организацией является одним из приоритетов нашей страны.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО (MC-12), которая состоится под председательством Казахстана.

    «Для нас большая честь председательствовать на 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в конце ноября – начале декабря текущего года. Я заверяю вас, что Правительство Казахстана будет активно взаимодействовать с Секретариатом ВТО для проработки всех содержательных и организационных вопросов нашего совместного мероприятия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент подчеркнул, что, будучи активным сторонником многосторонней торговой системы, Казахстан заинтересован в том, чтобы Конференция принесла существенные результаты. Он добавил, что со своей стороны готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов повестки дня.

    Глава государства также проинформировал Генерального директора ВТО о принимаемых Казахстаном мерах по борьбе с коронавирусом. Собеседники обсудили глобальные усилия по противодействию пандемии, в том числе направленные на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам и медицинскому оборудованию.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о полной поддержке конструктивного диалога, осуществляемого под руководством главы ВТО с государствами-членами Организации, производителями вакцин и странами, нуждающимися в доступных вакцинах.

    «Мы считаем, что ВТО должна играть важную роль в обеспечении цепочек поставок важнейших медицинских товаров и справедливого доступа к вакцинам. В этой связи я поручил Правительству разработать нашу позицию в отношении Инициативы в области торговли и здравоохранения, в частности внести конструктивный вклад в разработку соответствующего решения MC-12», – отметил Президент.

    В свою очередь Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила усилия Казахстана по борьбе с COVID-19 и поздравила с разработкой собственного антиковидного препарата QazVac.

    Говоря о подготовке к предстоящей Министерской конференции, руководитель ВТО предложила Касым-Жомарту Токаеву рассмотреть возможность участия Казахстана в организации бизнес-форума в рамках MC-12 и пригласила его принять личное участие в предстоящей конференции в Женеве.

    В завершение встречи Глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу совершить визит в Казахстан в удобное для нее время.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана ВТО
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