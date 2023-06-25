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    Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совета Безопасности

    25 Июня 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе мероприятия Глава государства заслушал доклады Премьер-Министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана.

    Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. По мнению Президента, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития.

    В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

    По итогам заседания Совета Безопасности Глава государства одобрил разработанный Правительством Оперативный план действий.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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