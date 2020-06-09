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вчера 21:57
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Президент Казахстана провел телефонный разговор с Премьером Ирландии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, высоких технологий и инноваций.
Касым-Жомарт Токаев и Лео Варадкар обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Ирландии на площадках ООН и других многосторонних структур. В частности, подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Отдельное внимание собеседники уделили ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции. Президент Казахстана и Премьер-министр Ирландии высоко оценили комплексные меры двух стран по смягчению негативных последствий пандемии, в том числе по поддержке уязвимых слоев населения и стимулированию деловой активности в посткризисный период.
Разговор состоялся по инициативе ирландской стороны.
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