Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана провел совещание по ситуации в регионе Персидского залива

    8 Января 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание с участием руководства Администрации Президента, заместителя Премьер-министра, секретаря Совета Безопасности, председателя Комитета национальной безопасности, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, а также руководители других ведомств доложили о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

    Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Президент Казахстана отметил, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего через ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.

    По итогам совещания Глава государства поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, офисов иностранных компаний в Казахстане, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства. Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Ближний Восток
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске