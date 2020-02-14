Президент: Нам нужно строить больше ветровых и солнечных электростанций в Казахстане
МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен началась с двусторонних встреч с руководителями крупных германских компаний – председателем правления компании «BayWa AG» Клаусом Лутцем, членом правления компании «Rhenus SE&Co.KG» Михаэлем Виферсом и председателем правления компании «Reverse Logistics Systems GmbH» Патриком Видеманном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи с руководителем одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний Германии Клаусом Лутцем были обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и цифровизации агропромышленного комплекса.
Отметив, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию тесного и плодотворного сотрудничества с германским бизнесом, Глава государства обратил внимание собеседника на приоритетность развития потенциала возобновляемых источников энергии и производства удобрений в нашей стране.
«Нам нужно строить больше ветровых и солнечных электростанций в Казахстане, но имеется нехватка соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы весьма заинтересованы в установлении тесного партнерства с вашей компанией», — сказал Президент.
Во время беседы с Михаэлем Виферсом были рассмотрены перспективы сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере.
Немецкий бизнесмен проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании в Казахстане, которая имеет два представительства в Нур-Султане и Алматы, и об открытии третьего представительства в Караганде. Компания выразила заинтересованность в приобретении и запуске нового консолидированного транспортно-логистического терминала на территории нашей страны.
Темой обсуждения встречи Главы государства с Патриком Видеманном стали перспективы реализации в Казахстане проекта по залогово-возвратной системе обращения тары.
Глава «Reverse Logistics Systems GmbH» выразил готовность сотрудничать с Казахстаном по созданию соответствующей экосистемы в сфере повторной переработки материалов и отходов.
Президент высоко оценил деятельность и уникальные разработки компании, в частности, внедрение идентификатора, наносимого на каждую единицу упаковки, для дальнейшего обращения тары.
В целом, в рамках состоявшихся встреч Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность нашей страны в диверсификации иностранных инвестиций, в особенности из Германии. Он заверил представителей бизнес-кругов в полной поддержке и готовности государства создать необходимые условия для осуществления совместных проектов.
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