Президент Казахстана провел ряд телефонных переговоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным, Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества.

Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19, а также координации по линии многосторонних структур. Владимир Путин просил передать новогодние поздравления и пожелания братскому народу Казахстана.

В беседе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выражено удовлетворение поступательным углублением казахско-узбекского стратегического партнерства, основанного на крепких узах братства и добрососедства.

Высоко оценив итоги текущего года, главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий для расширения политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также региональной кооперации в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись новогодними поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Во время разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном Президент Казахстана дал положительную оценку текущему уровню межгосударственного сотрудничества, демонстрирующего высокие темпы развития. Президент Таджикистана подчеркнул, что обе страны являются союзниками на международной арене и отметил заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Президенты также обменялись новогодними поздравлениями.



