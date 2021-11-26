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    Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Бельгии

    26 Ноября 2021, 00:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Брюссель Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что впервые посещает Бельгию с визитом с момента избрания на должность Президента.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию в качестве важного политического и экономического партнера в Европейском Союзе.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как отметил Президент, Бельгия является шестым крупнейшим инвестором в экономику нашей страны. С 2005 года общий объем бельгийских инвестиций составил 9,3 млрд долларов. Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли вырос на 13 %, превысив 300 млн долларов. В Казахстане функционируют 65 юридических лиц, филиалов и представительств с участием бельгийского капитала.

    В целях активизации экономических связей достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Лидеры также обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Глава нашего государства сообщил Премьер-министру Бельгии о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac. Высоко оценив уровень развития бельгийской биофармацевтики, Касым-Жомарт Токаев предложил наладить сотрудничество между национальным холдингом QazBioPharm и недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой.

    Собеседники обсудили вопросы изменения климата в контексте итогов саммита COP26 в Глазго, проинформировали друг друга о принимаемых на национальном уровне мерах по достижению углеродной нейтральности.

    На встрече также были затронуты вопросы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, торговлей людьми, нелегальной миграцией. Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

    Говоря о контактах с ЕС на региональном уровне, Глава государства подтвердил готовность к более тесному взаимодействию с Бельгией в формате «Казахстан – ЕС» и «Центральная Азия – ЕС». В этом ключе отмечена важность эффективного использования всего потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев проинформировал Александра Де Кроо о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.

    Премьер-министр Бельгии высоко оценил уровень сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом.

    В завершение Президент пригласил Премьер-министра Бельгии посетить Казахстан с официальным визитом. Александр Де Кроо подтвердил заинтересованность в приезде.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Королем Бельгии Филиппом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Евросоюз Бельгия Европа
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