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    Президент Казахстана провел беседы с представителями немецкого бизнеса

    6 Декабря 2019, 01:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Программу визита Главы государства в Берлин продолжила серия встреч с представителями немецкого бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с председателем наблюдательного совета компании «CLAAS Group» Катриной Клаас-Мюльхойзер обсуждались вопросы реализации совместных инвестиционных проектов. «CLAAS Group» представлена в Казахстане дистрибьюторской сетью «CT Agro», которая реализует сельскохозяйственную технику и обеспечивает ее сервисное обслуживание.

    - Наша стратегия состоит в том, чтобы диверсифицировать инвестиции, которые поступают из многих стран. Мы хотим сделать Германию главным стратегическим партнером с точки зрения инвестиций, - отметил Президент Казахстана.

    Катрина Клаас-Мюльхойзер высказала удовлетворение в связи с тем, что Казахстан намерен развивать сотрудничество не только с крупными, но и со средними компаниями.

    Исполнительный вице-президент «Linde AG» Кристиан Брух проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании в Казахстане и планах на предстоящий период.

    - Сегодняшние переговоры с Канцлером Ангелой Меркель и Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером прошли на высоком уровне. Уверен, они придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, - отметил Глава государства.

    Кристиан Брух сообщил, что его компания в 2013 году на базе АО «Арселор Миттал Темиртау» запустила производство технического газа, инвестировав в данный проект около 95 миллионов евро.

    - Сегодня «Linde AG» реализует вторую очередь проекта и намерена вложить еще 80 миллионов евро, - добавил он.

    Кроме того, немецкие бизнесмены ведут переговоры с АО «КазМунайГаз» о строительстве в городе Жанаозен Мангистауской области газоперерабатывающего завода.

    Перспективы взаимного сотрудничества были рассмотрены на встрече с генеральным директором компании «Schaeffler Group» Клаусом Розенфельдом. Руководитель фирмы, специализирующийся на производстве комплектующих для автомобилестроения, промышленности и космонавтики, рассказал Президенту Казахстана о ее производственных и инвестиционных возможностях.

    Генеральный директор компании «Siemens Healthineers» Бернд Монтаг представил Касым-Жомарту Токаеву проект строительства онкологического центра на принципах государственно-частного партнерства. Фирма намерена установить с Казахстаном долгосрочное сотрудничество, которое будет способствовать повышению промышленного потенциала нашей страны.

    «Провел встречи с руководителями крупнейших компаний Германии. Пригласил их принять активное участие в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств, внедрение передовых немецких технологий», - написал Президент РК в Twitter.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Германия
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