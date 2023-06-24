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    Президент Казахстана: Происходящие события – это внутреннее дело России

    24 Июня 2023, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

    Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

    Ранее Посольство РК в РФ в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросило казахстанцев воздержаться от их посещения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Россия
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