Президент Казахстана призвал молодежь вместе строить толерантное и передовое общество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с активистами движения «Жаңа Адамдар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент приветствовал инициативу о создании молодежного движения «Жаңа Адамдар» и отметил, что всегда будет поддерживать активных молодых казахстанцев. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что идет глубокая модернизация государства, осуществляются реформы по строительству Справедливого Казахстана.

– Важно, чтобы граждане Казахстана, особенно молодежь, следовали принципу трудолюбия. Сейчас время иное, время больших решений, время прорывов. А кто, если не молодежь, этим будет заниматься. Сейчас принято ссылаться на опыт и жизненную практику Илона Маска. Да, действительно, он вместе со своей семьей приехал из глубокой провинции в Соединенные Штаты Америки и за счет своей креативности, смелости, неординарности сумел сделать то, что сейчас называют «феноменом Илона Маска». Таких примеров очень много. Недавно я встречался в Нью-Йорке с нашими молодыми людьми, которые окончили американские вузы, устроились на работу в американские компании. Я им сказал: Мы рассматриваем вас как граждан Казахстана. Вы казахи. Где бы вы ни работали, будь это Нью-Йорк или европейские страны, государства развивающегося мира, вы все равно остаетесь казахами, – отметил Глава государства.

Президент призвал представителей молодежи вместе строить толерантное и передовое общество. По его мнению, молодым казахстанцам необходимо постоянно совершенствоваться, всесторонне развиваться, работать над собой и изучать языки.

Глава государства также затронул тему ответственности. По его словам, только ответственные граждане могут отвечать за свое государство в полной мере.

– В свое время Абай ввел очень глубокое понятие «совершенный человек». Абай опередил свое время, он говорил о совершенном человеке с точки зрения знаний, понимания, потребностей общества. Это то, что сейчас по-английски называют «a person of integrity» – человек, интегрированный во всех своих проявлениях и знаниях. Поэтому каждый из нас должен стремиться стать «совершенным человеком», ответственным гражданином. Действительно, мы должны стремиться к тому, чтобы в нашем обществе были и порядок, и культ верховенства закона. Моя задача состоит в том, чтобы законы в нашей стране были справедливыми, чтобы люди верили в закон. И на основе реализации этого закона мы будем требовать, чтобы в нашем обществе был порядок, - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что молодежи следует активно участвовать в общественной жизни страны, отстаивать свои позиции, предлагать идеи и помогать их реализовывать.

– Через активную гражданскую деятельность вы можете, во-первых, принести пользу государству, во-вторых, проявить себя. Как бы то ни было, мы движемся в сторону открытого общества, где будут выщелачиваться, если так можно выразиться, кадры и, следовательно, проявляться абсолютно способные люди, со временем могущие взять на себя ответственность за управление государством. Я думаю, что среди вас обязательно находятся люди, которые со временем могут стать и депутатами, и министрами, а может даже президентом нашего государства, – подчеркнул Глава государства.

В завершение своего выступления Глава государства пожелал успехов молодежной организации «Жаңа адамдар».

– «Я верю в молодежь», – сказал в свое время наш известный поэт Магжан Жумабаев. Я на самом деле верю в нашу молодежь. Поддерживаю всех. Действительно, нашей стране нужны такие молодые люди, как вы, которые активны, образованы, открыты и сообразительны. Будущее нашей страны – в руках молодежи, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия также выступили лидеры и активисты движения Асель Баденова, Аруна Рыскулова, Елдана Каденова, Ризабек Рашит, Куннур Болатбек и Дильназ Капезова.









Фото: akorda.kz