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    Президент Казахстана принял Вице-президента Турции

    4 Марта 2022, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Вице-президента Турции Фуата Октая, прибывшего в столицу Казахстана с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства и актуальные вопросы международной повестки.

    Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года.

    Глава государства констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации.

    В свою очередь Вице-президент Турции передал Главе государства и народу нашей страны слова приветствия от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он добавил, что в Турции с нетерпением ожидают визита казахстанского лидера.

    Фуат Октай также передал Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание турецкого лидера по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.

    Вице-президент Турции высоко оценил принимаемые в нашей стране меры по преодолению возникающих вызовов и реализации реформ под твердым и умелым руководством Президента Казахстана.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре текущего года в Нур-Султане.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Турция
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