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    Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств

    6 Апреля 2023, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств.

    Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.


    Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского Правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.

    В завершение Президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Международная деятельность РК
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