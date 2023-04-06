Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств.

Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского Правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.

В завершение Президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.



































